Irlande, Ecosse... quelles sont les origines du whisky ?

L’art distillatoire a franchi l’Atlantique pour atteindre le Nouveau Monde et séduire une population à l’époque plus friande de tabac que d’alcool. Aux Etats Unis, on parle plutôt de whiskEy et de bourbon, qui répondent à d’autres règlementations.

Alors qu’en Europe, on va plutôt utiliser le blé et l’orge malté, aux Etats Unis, c’est la culture du maïs qui domine et qui sera donc la base de l’eau-de-vie produite là-bas, avec le seigle importé par les colons allemands. Autre différence avec l’Europe : on n’impose pas de temps minimum de vieillissement en fût.

Voilà ce qui explique les appellations whisky en Europe et whiskEy aux USA. Mais une autre appellation fait la gloire de la production américaine, c’est le bourbon ! Il tire son nom du Comté de Bourbon dans le Kentucky.

Georges Washington, premier président des Etats Unis, fait construire, en 1797, une distillerie de whiskey sur les terres de sa propriété située en Virginie. Cette même année y sont produits près de 2.300 litres d’eau-de-vie, les premiers d’une production à grande échelle qui deviendra par la suite la plus grosse du pays.

Une autre période va marquer l’histoire du whiskey et de son expansion, c’est la prohibition, instaurée par le 18e amendement de la Constitution. Elle s’étend de 1919 à 1920 et interdit la fabrication, le transport, la vente, l'importation et l'exportation de boissons alcoolisées, des mesures revendiquées notamment par les mouvements de tempérance.