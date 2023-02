Irlande du Nord : "un nouveau chapitre" pour le Royaume-Uni et l'UE qui sont parvenus à un accord sur les contrôles post-Brexit

Le gouvernement britannique et l’Union européenne sont arrivés à un accord pour mettre fin à leur différend sur les contrôles post-Brexit en Irlande du Nord. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen se sont félicités lundi d'"un nouveau chapitre" entre Londres et l'Union européenne.

Un nouveau chapitre dans nos relations

"Le Royaume-Uni et l'Union européenne ont peut-être eu des différends dans le passé, mais nous sommes des alliés, des partenaires commerciaux et des amis et nous l'avons clairement constaté l'année dernière lorsque nous nous sommes unis avec d'autres pour soutenir l'Ukraine", a insisté M. Sunak.

"C'est le début d'un nouveau chapitre dans nos relations", a-t-il poursuivi, saluant "une avancée décisive".

"Je pense que ce sur quoi nous nous sommes mis d'accord aujourd'hui est historique", a renchéri Mme von der Leyen, évoquant également "un nouveau chapitre".