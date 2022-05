Irlande du Nord : après la victoire des nationalistes, le risque de paralysie plane sur la formation d’un gouvernement

Devançant les unionistes, au pouvoir depuis des décennies, le parti nationaliste Sinn Fein, partisan d’une réunification de l’Irlande, a remporté une victoire historique en Irlande du Nord, remportant 27 sièges à l’Assemblée locale de Stormont, contre 25 pour les unionistes du DUP. Une victoire qui marque une "nouvelle ère", malgré le risque de paralysie politique.

Le Sinn Fein, ex-vitrine politique du groupe paramilitaire Armée républicaine irlandaise (IRA), pourra ainsi nommer une Première ministre locale, pour la première fois en cent ans d’histoire d’une province sous tension avec le Brexit.

Saluant "un moment très important de changement" avec l’entrée dans "une nouvelle ère", la dirigeante du Sinn Fein en Irlande du Nord, Michelle O’Neill, 45 ans, a promis de dépasser les divisions. "J’offrirai un leadership inclusif, qui célèbre la diversité, qui garantit les droits et l’égalité pour ceux qui ont été exclus, discriminés ou ignorés dans le passé."

Pas de gouvernement sans accord sur le protocole nord-irlandais

Le gouvernement doit être dirigé conjointement par nationalistes et unionistes en vertu de l’accord de paix du Vendredi Saint de 1998.

Mais les pourparlers pour la formation d’un gouvernement s’annoncent difficiles et le risque de paralysie plane, les unionistes du DUP refusant de rejoindre un gouvernement tant que resteront en place les contrôles douaniers post-Brexit, qui menacent selon eux l’intégrité du Royaume-Uni. "Je veux un gouvernement en Irlande du Nord, mais il doit être basé sur des fondations stables", a déclaré le chef du DUP Jeffrey Donaldson, déplorant que le protocole nord-irlandais négocié par Londres et l’UE porte "atteinte à l’économie" de la province et à sa "stabilité politique".

Un autre ténor du DUP, Edwin Poots, a prévenu que des négociations prendraient "des semaines, avec un peu de chance, ou même des mois", alors que le ministre britannique chargé de la province, Brandon Lewis, est attendu prochainement à Belfast, et qui a appelé à l’unité, exhortant toutes les parties à constituer "dès que possible" un exécutif "totalement fonctionnel".