Il y a des cicatrices qui ne se referment jamais vraiment. L’élimination de l’Irlande par la France en barrages pour le mondial 2010 est de celle-là. 13 ans plus tard, le public de l’Aviva Stadium n’a pas oublié la main de Thierry Henry. Quand le visage de l’adjoint de Roberto Martinez est apparu sur l’écran géant du stade, un concert de sifflets est monté des tribunes.



En novembre 2009, l’Irlande et la France se disputent un ticket pour la Coupe du monde en Afrique du Sud dans un double affrontement sous haute tension. Deux matches âpres et disputés. Après sa victoire à Croke Park (0-1, but d’Anelka), la France patauge dans son Stade de France. Robbie Keane installe le doute dans la tête des Bleus à la 33e et force la prolongation. Et puis survient la fameuse action de Titi Henry. L’attaquant de l’équipe de France emmène le ballon de la main avant de servir William Gallas qui qualifie la France. L’arbitrage vidéo n’est encore qu’une idée. Le sentiment d’injustice est grand.



Ce fait de match est encore bien présent dans les têtes irlandaises. Même 13 ans plus tard.