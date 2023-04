Iris Tipik Electro night : dancefloor géant face au Palais Royal

Ce samedi 6 mai, la Région de Bruxelles-Capitale met les petits plats dans les grands pour fêter ses 34 ans. À l'occasion de l’Iris Tipik Electro Night, point d'orgue de la Fête de l’Iris, la région s’offre une belle brochette de djs dont l’incontournable Martin Solveig pour faire danser les Bruxellois avec le Palais Royal en toile de fond.

Notez dès à présent ce rendez-vous dans votre agenda: le samedi 6 mai, vous êtes attendus à l’Iris Tipik Electro Night devant le Palais Royal. La Place des Palais se transformera dès 19h en dancefloor géant. Un décor incroyable pour une soirée qui le sera tout autant. D’excellents djs se relaieront derrière les platines pour vous faire danser jusqu’au bout de la nuit.

Pour inaugurer l’Iris Tipik Electro Night, qui de mieux placé que Simon LeSaint (19:00) pour incarner les multiples influences de la capitale ? Artiste complet, le dj bruxellois promet un début de soirée haut en couleur. Il cédera ensuite sa place aux hits dance de Peter Luts (20:45). Dj resident du Versuz à Hasselt, Peter Luts est aussi et surtout un producteur hors pair. Ses tubes et collaborations ont fait vibrer de nombreux clubs à l’étranger. " Love is a message ", " The Rain " ou encore " What a feeling " feront assurement trembler les murs du palais. Vers 22h, la soirée montera en température au rythme de la célèbre french touch de Martin Solveig qu’on ne présente plus tant ses tubes résonnent depuis deux décennies. Une occasion unique de le voir en Bruxelles ! Et c’est Kid Noize (23:30) qui offrira un voyage entre singles radio et mixes electro pour clôturer l’Iris Tipik Electro Night. Un univers audiovisuel efficace dont il a le secret.

Le programme de la Fête de l’Iris ne s’arrête pas là. Le samedi en journée, vous aurez l’occasion de (re)découvrir plusieurs communes bruxelloises au travers, notamment, de leurs perles Art nouveau. Le dimanche, le quartier royal accueillera un kaléidoscope d’activités dès 12h. Des villages thématiques, des performances d’artistes de rue, un Kids Village, des animations dans les musées, des visites guidées et d’autres rendez-vous exceptionnels vous attendent.

Plus d’informations sur www.fetedeliris.brussels.