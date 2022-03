Iris Mittenaere recadre une internaute qui critique son corps : "Personne n’a un ventre extra-plat"

Invitée avec son compagnon Diego El Glaoui à une réception au Children of Africa à Abidjan, Iris Mittenaere avait revêtu une robe rouge moulante.

La mannequin a partagé quelques moments de ce gala dans un reel sur son compte Instagram. Si la plupart des commentaires ont été élogieux et admiratifs, la Lilloise a été outrée par l'avis tranché d'une internaute. Cette dernière a lâché : "Début de grossesse ? Tu es splendide, mais je ne reconnais pas ton ventre".

C'est évidemment le genre de commentaire déplacé qui reste en travers de la gorge de l'ancienne Miss France et Miss Univers qui a répliqué : "Toujours pas, mais vous pensez vraiment que si c'est un début de grossesse, et que personne n'est au courant, je vais vous répondre : 'Oui, c’est vrai...'. Juste robe moulante, personne n’a un ventre extra-plat, on a des organes, et en fin de journée, c'est normal".

Ce n'est pas la première fois que la Miss affronte des commentaires sur son ventre. Il y a un an, elle avait déjà donné une réponse cinglante dans sa story : "J’ai souvent le ventre qui gonfle. Et ça me gonfle de le rentrer".