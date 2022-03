Iris Knobloch devient la première femme à être élue présidente du Festival de Cannes

"C’est un grand honneur que me fait la France en me confiant la Présidence du Festival de Cannes", témoigne-t-elle. "Profondément européenne, ayant toujours défendu le cinéma dans ma carrière, en France et à l’international, je suis heureuse de pouvoir consacrer toute mon énergie au rayonnement de cet événement planétaire, rendez-vous majeur pour la sauvegarde de la vie culturelle d’un monde qui en éprouve, plus que jamais, l’impérieuse nécessité."

Pierre Lescure, journaliste et fondateur de Canal +, présidait le Comité de direction de l’événement depuis 2014. Réélu en 2017, il avait fait part de son souhait de passer la main au cours de son troisième mandat. "J’avais à cœur que ma succession soit confiée à une femme", précise-t-il. Il quittera ses fonctions le 30 juin.

Le mandat d’Iris Knobloch s’étendra sur trois années et couvrira les éditions 2023, 2024, et 2025 du Festival. On compte parmi les précédents présidents du Festival, Gilles Jacob, cinéaste français et Pierre Viot, directeur du Centre national de la cinématographie (CNC). Par ailleurs, cette fonction ne doit pas être confondue avec celle de président du jury du Festival, un poste qui échoit chaque année à une personnalité du septième art. La 75ème édition du Festival de Cannes se déroulera du 17 au 28 mai 2022. La sélection officielle des films en lice sera dévoilée le 14 avril.