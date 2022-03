Iris change de registre et se dévoile sur "Les Séquoias" de Pomme dans The Voice Belgique

Premier talent à se présenter aux Blind Auditions de cette saison 10, Iris avait eu la chance d’obtenir 4 buzz avec sa reprise de "Cuz I Love You" de Lizzo. Si elle était le premier talent à se présenter aux blinds, elle était celle qui clôturait l'étape des K.O. avec sa reprise ébouriffante du titre "I'm Still Standing" d'Elton John. Iris continue désormais son ascension sur la scène des Lives de The Voice Belgique.

Contrairement au rythme et à la puissance entendue dans ses prestations précédentes, Iris a décidé de se dévoiler complètement ce soir en interprétant un titre tout en douceur : "Les séquoïas" de Pomme. Auréolée d’une victoire de la musique en 2021, Pomme est une artiste majeure de la scène francophone actuelle et nous souhaitons le même parcours à Iris !