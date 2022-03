Iris a 20 ans et vit actuellement à Londres. Cette jeune fille a grandi dans une famille de musicien : ses parents étaient tous les deux des chanteurs classiques. Après avoir commencé le violon à l’âge de 5 ans, Iris s’est rapidement intéressée à toutes les formes d’arts et aussi loin qu’elle s’en souvienne, elle a toujours rêvé d’être chanteuse. Aujourd’hui, elle étudie la comédie musicale dans la capitale anglaise, et pratique le théâtre, la danse et les claquettes. Dynamique et souriante, cette étudiante aime par-dessus tout le contact avec les gens et la musique ! Son rêve ? Etre reconnue en tant qu’auteure-compositrice-interprète. Elle compte sur The Voice Belgique pour l’aider à aller au bout de ses rêves. Premier talent à se présenter aux Blind Auditions de cette saison 10, Iris a eu la chance d’obtenir 4 buzz avec sa reprise de 'Cuz I Love You' de Lizzo. C’est dans l’équipe de Christophe Willem qu’elle a choisi de poursuivre l’aventure.