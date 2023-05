Iriniel et Melian sont non-binaires : “J’aimerais qu’on puisse juste être nous-mêmes”

Ce samedi 20 mai, c’est la Pride à Bruxelles ! C’est un événement très important pour la communauté LGBTQIA + de Belgique et d’Europe. Des milliers de personnes homosexuelles, trans, non-binaires, Queer (et toutes les autres identités de genre, orientations sexuelles et communautés) vont défiler fièrement dans les rues pour défendre leurs droits.