Irfan Can Kahveci nettoie la lucarne du Stade rennais et remet le Fenerbahçe dans le match (2-2)

Irfan Can Kahveci a inscrit l’un des buts de la soirée en Europa League avec Fenerbahçe. Le Turc a marqué d’une frappe lourde en pleine lucarne. Il a montré à son équipe le chemin des filets pour réduire l'écart et finalement permettre aux siens d'aller chercher le partage (2-2) en fin de match face au Stade Rennais.

Les Français avaient bien commencé ce match. L’équipe d’Arthur Theate et de Jeremy Doku (resté sur le banc) dominait en première période. Les Rennais ont attendu la 52e minute du match pour ouvrir le score grâce au Français Martin Terrier.

Devant les Turcs avec ce but, les Rouge et Noir ont doublé leur avance deux minutes plus tard (54e). Cette fois-ci c’est Lovro Majer qui a marqué pour faire le break 2-0.

Pensant gérer le match, Rennes s'est ensuite fait surprendre. Les Stambouliotes ont marqué via une sublime frappe d’Irfan Can Kahveci (2-1). Fenerbahçe est finalement revenu au score dans le temps additionnel sur un penalty marqué par Enner Valencia. Les deux équipes se sont quittées sur un 2-2. Michy Batshuayi, resté muet en attaque est sorti à l’heure de jeu.

Rennes garde tout de même la première place du groupe B (4 points), Fenerbahçe 2e (4 points), l’AEK Larnaca 3e (3 points) et le Dynamo Kyev 4e (0 point).