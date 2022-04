Le gouvernement vous demande votre avis pour l’avenir du pays. Depuis hier, le gouvernement fédéral a lancé une plateforme en ligne pour récolter votre avis sur 6 thématiques à savoir, quel est le rôle du citoyen, quels sont nos droits fondamentaux, comment organiser notre pays, qui fait quoi, comment doivent fonctionner le parlement et le gouvernement et enfin, comment organiser les élections. Le projet qui coûte au total 2,1 millions d’euros (1 million pour la communication, 500.000 pour le contenu de la plateforme, 600.000 pour le traitement des données) est accessible à tous les citoyens de plus de 16 ans et servira à rédiger un rapport attendu à l’automne en vue de la 7è réforme de l’Etat, tout en établissant dès maintenant que ce ne sera pas forcément représentatif et que ce n’est pas contraignant, ce qui est déjà critiqué par le PTB et la N-VA.

Irez-vous donner votre avis sur unpayspourdemain.be ? C’est la question que l’on vous posait ce matin dans "C’est vous qui le dites".

