Iran : un Irano-Britannique condamné pour espionnage exécuté par pendaison

Un Irano-Britannique condamné à mort pour espionnage, Alireza Akbari, a été exécuté par pendaison, a annoncé samedi l'agence de l'Autorité judiciaire iranienne Mizan Online.

Selon cette agence, Alireza Akbari, 61 ans, avait été condamné pour "corruption sur Terre et pour atteinte à la sécurité intérieure et extérieure du pays pour avoir transmis des renseignements" au Royaume-Uni. L'agence de presse IRNA assurait jeudi que Alireza Akbari était un ancien combattant de la guerre entre l'Iran et l'Irak (1980-1988) avant d'occuper des postes importants, comme "vice-ministre de la Défense pour les Affaires étrangères", chef d'une unité dans un centre de recherche ministériel, "conseiller pour le commandant de la Marine", entre autres.

Il a aussi travaillé au sein du "secrétariat du Conseil national suprême de la sécurité", a précisé IRNA, ajoutant que Alireza Akbari, âgé de 61 ans, a été arrêté entre mars 2019 et mars 2020. IRNA n'a pas précisé à quelles dates Alireza Akbari occupait ces postes, ni s'il était toujours en fonction lors de son arrestation.

Mizan Online avait indiqué mercredi qu'Alireza Akbari était devenu un "espion clé" pour le "Secret intelligence service" britannique (SIS) en raison de "l'importance de sa position". Il aurait fourni des "informations importantes du pays" à ce service. L'Iran annonce régulièrement l'arrestation d'agents soupçonnés de travailler pour des services de renseignements étrangers, notamment d'Israël.

Les relations entre Téhéran et Londres ont été plombées ces dernières années par l'arrestation de plusieurs binationaux