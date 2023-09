Iran : un garde tué le jour de l’anniversaire de la mort de Mahsa Amini

Par ailleurs, les Gardiens de la Révolution ont annoncé l’arrestation d’un homme détenant la nationalité iranienne ainsi qu’une autre non précisée, pour "avoir tenté d’organiser des émeutes et des actes de vandalisme" à Karaj, une ville proche de Téhéran. Samedi, les médias officiels avaient signalé l’arrestation de plusieurs groupes, notamment au Kurdistan et dans le Sud, soupçonnés de "planifier de créer le chaos" et de servir des "médias hostiles".