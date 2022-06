Iran : un audacieux cambriolage dans la plus grande banque d'Etat, plus de 160 coffres ont été forcés

La Bank Melli d'Iran (BMI), plus grand établissement bancaire du pays, a fait état mardi d'un cambriolage spectaculaire dans une de ses branches les plus importantes à Téhéran où plus de 160 coffres-forts ont été forcés.

Profitant de la fête nationale, les cambrioleurs se sont introduits dimanche dans la succursale de BMI située rue Enghelab, l'une des artères de la capitale, et ont forcé 168 coffres, a annoncé la banque sur son site sans indiquer le montant du préjudice.

Selon l'agence de presse Fars, les voleurs ont forcé la serrure de la porte arrière de la banque en passant par le parking et sont ressortis par la même porte en la refermant derrière eux.