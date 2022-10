Iran : plus de 40 ONG dénoncent la répression meurtrière contre les manifestations

Plus de 40 organisations de défense des droits humains, dont Amnesty international et Human Rights Watch (HRW), ont dénoncé lundi la répression meurtrière en Iran contre les manifestations en cours depuis la mort de Mahsa Amini, il y a un mois, et ont appelé l’ONU à enquêter d’urgence.

Les ONG ont exprimé "leurs vives préoccupations" face à "la machine de répression déployée par les autorités iraniennes pour sévir" contre le mouvement de contestation.

Les manifestations ont été déclenchées le 16 septembre par la mort de Mahsa Amini, une Kurde iranienne de 22 ans décédée trois jours après son arrestation par la police des mœurs à Téhéran pour avoir, selon celle-ci, enfreint le code vestimentaire strict de la République islamique pour les femmes, prévoyant notamment le port du voile.