Iran : nouveaux cas d'intoxication d'écolières, les autorités annoncent l'ouverture d'une enquête

De nouveaux cas d'intoxication d'écolières iraniennes ont été répertoriés samedi dans au moins cinq provinces par les médias, alors que le mystère persiste sur cette affaire d'empoisonnement qui provoque une forte émotion dans le pays.

Des dizaines de jeunes filles ont été transférées dans des hôpitaux des provinces de Hamedan (ouest), Zanjan et d'Azebaidjan occidental (nord-ouest), de Fars (sud) et d'Alborz (nord), ont rapporté les agences Tasnim et Mehr. L'état de santé général de ces élèves, prises de troubles respiratoires, d'étourdissements ou de maux de tête, n'est pas considéré comme grave, selon elles.

Au total, plusieurs centaines de cas d'intoxication au gaz dans des dizaines d'établissements ont été signalés au cours des trois derniers mois, notamment dans la ville sainte de Qom. Cette affaire mystérieuse a provoqué des mobilisations de parents d'élèves s'inquiétant pour leurs enfants et demandant aux autorités d'agir.