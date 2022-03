Iran: les Gardiens disent avoir ciblé "un centre stratégique" israélien en Irak

Les Gardiens de la Révolution, armée idéologique de la République islamique d'Iran, ont revendiqué dimanche des tirs de missiles dans le Kurdistan irakien, affirmant avoir ciblé un "centre stratégique" israélien et menacé l'État hébreu de nouvelles ripostes "destructrices".

"Le 'centre stratégique de la conspiration et du vice des sionistes' a été visé par de puissants missiles de pointe du Corps des Gardiens de la Révolution islamique", a indiqué un communiqué publié sur Sepah News, le site des Gardiens.

Selon le texte, les Gardiens ont riposté à "des récents crimes du régime sioniste" (Israël, NDLR), allusion à une attaque israélienne lundi en Syrie, entraînant la mort de deux officiers de ce corps.

Dimanche matin, les forces de sécurité kurdes avaient affirmé que douze "missiles balistiques" tirés "hors des frontières de l'Irak, et plus précisément de l'est", avaient visé le consulat américain à Erbil, la capitale du Kurdistan d'Irak située dans le nord du pays, sans faire de victime. De son côté, un porte-parole du département d'État américain a assuré qu'il n'y avait "ni dommage, ni victime dans aucune des installations du gouvernement américain".

Dans leur communiqué dimanche, les Gardiens ont menacé Israël de "réponses dures, décisives et destructrices à ses crimes". Depuis le début de la guerre en Syrie il y a 11 ans, Israël a mené des centaines de frappes aériennes chez son voisin, ciblant des positions de l'armée ainsi que des combattants du Hezbollah libanais et d'autres milices soutenues par Téhéran.