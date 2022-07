Iran : le cinéaste arrêté Jafar Panahi ("Taxi Téhéran") doit purger une peine de six ans

Le cinéaste et opposant iranien Jafar Panahi, qui a été interpellé la semaine dernière à Téhéran, doit purger une peine de six ans selon un verdict émis en 2010, a annoncé mardi l’Autorité judiciaire.

Âgé de 62 ans, M. Panahi, l’un des cinéastes iraniens les plus primés, "a été condamné en 2010 à six ans de prison […] et a été emmené au centre de détention d’Evin pour y purger sa peine", a indiqué le porte-parole de la Justice, Massoud Sétayechi, lors d’une conférence de presse.

Le cinéaste a obtenu notamment un Lion d’or en 2000 à Venise pour "Le cercle", et le Prix du scénario à Cannes en 2018 avec "Trois Visages", trois ans après l’Ours d’Or à Berlin pour "Taxi Téhéran".

Artiste dissident, M. Panahi avait été arrêté puis condamné en 2010 à six ans de prison et 20 ans d’interdiction de réaliser ou d’écrire des films, de voyager ou même de s’exprimer dans les médias. Il continuait cependant à travailler et vivre en Iran.

Il avait été condamné pour "propagande contre le régime", après avoir soutenu le mouvement de protestation de 2009 contre la réélection de l’ultraconservateur Mahmoud Ahmadinejad à la présidence de la République islamique.

Détenu pendant deux mois en 2010, il vivait sous un régime de liberté conditionnelle pouvant être révoqué à tout instant.

Le 11 juillet, M. Panahi a été arrêté à son arrivée au parquet de Téhéran pour suivre le dossier d’un autre réalisateur également primé, Mohammad Rasoulof, détenu depuis le 8 juillet avec son collègue Mostafa Aleahmad.

Les cinéastes avaient dénoncé, mi-mai, dans une lettre ouverte l’arrestation de plusieurs de leurs collègues par les autorités et la répression contre les manifestants en Iran.