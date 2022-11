Iran : la nièce du guide suprême Ali Khamenei aurait été arrêtée après avoir dénoncé la répression

Farideh Moradkhani a été arrêtée mercredi après une convocation au bureau du procureur, a écrit son frère Mahmoud Moradkhani sur Twitter.

Il a partagé sur YouTube une vidéo de sa sœur condamnant "l’oppression évidente" subie par les Iraniens et dénonçant l’inaction de la communauté internationale.

"Peuples libres, soyez à nos côtés ! Dites à vos gouvernements de ne plus soutenir ce régime assassin et infanticide", y affirme Farideh Moradkhani. "Ce régime n’est pas fidèle à ses principes religieux et ne sait gouverner que par la force pour rester au pouvoir", accuse-t-elle. Il n’est pas précisé quand cette vidéo a été filmée.

La nièce du guide suprême a déjà été arrêtée début 2022 après avoir salué Farah Diba, la veuve du chah renversé par la révolution islamique en 1979.

L’ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA), basée aux États-Unis, a confirmé l’arrestation de Mme Moradkhani, précisant qu’elle risque 15 ans de prison, sans préciser les accusations pesant sur elle.