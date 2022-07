Iran : l’Iran exécute deux fois plus de personnes depuis le 1er janvier, alerte une ONG

Dans un rapport publié fin juin, le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres s’est inquiété de la poursuite de cette tendance à la hausse des exécutions en Iran.

Ce pays est plongé dans une profonde crise économique. Le mois dernier, des manifestations contre la hausse du coût de la vie (notamment du prix du pain) et la corruption ont eu lieu dans plusieurs villes iraniennes.

"Cela ne fait aucun doute que l’objectif de ces exécutions est de contrecarrer les manifestations qui se multiplient contre le régime", a déclaré Mahmood Amiry-Moghaddam, fondateur de l’IRH.

Stopper cette tendance inquiétante

"Seules des réactions internationales plus fortes et des campagnes nationales dénonçant ces exécutions peuvent porter tort politiquement aux autorités (iraniennes) et stopper cette tendance inquiétante", estime M. Amiry-Moghaddam.

Il note que 137 de ces exécutions ont eu lieu depuis la nouvelle vague de manifestations entamée le 7 mai. Six femmes font partie des personnes exécutées, selon l’ONG.

Dans la seule journée de mercredi, huit prisonniers condamnés pour viol et meurtre ont été exécutés dans la prison de Rajai Shahr, située à l’extérieur de Téhéran.