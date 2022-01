Dix mille billets, dont deux mille réservés aux femmes, étaient disponibles pour ce match, a rapporté l’agence ISNA. Les femmes accèdent au stade par une entrée spéciale par un parking où des policières en tchador avec un badge rouge sur le bras contrôlent les arrivées. Les hommes accèdent par une autre entrée.

En octobre 2019, la dernière fois que des femmes étaient autorisées à assister à un match de l’équipe d’Iran, elles étaient séparées des hommes et surveillées par des policières.

Mais depuis, les matches de l’équipe nationale se sont tenus à huis-clos en raison des restrictions liées au Covid-19.

"Vraiment, ça n’a rien d’étrange, ni de compliqué pour une femme de venir au stade. Cela aurait du arriver plus tôt mais je suis très heureuse et j’espère que cela va continuer et que je pourrai assister à des matches de championnat", a-t-elle dit joyeusement.