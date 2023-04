Iran : déjà 155 magasins et restaurants fermés pour non-respect du voile obligatoire

La contestation se poursuit

Ce plan et ces fermetures récentes d’établissements posent en effet question alors qu’une partie de la population iranienne s’oppose, dans la rue, aux autorités du pays et que de plus en plus de femmes contestent le code vestimentaire obligatoire, notamment le port du voile.

Beaucoup communiquent effectivement sur les réseaux sociaux leur volonté de ne pas se soumettre à ce code vestimentaire imposé. Un mouvement déclenché par la mort en détention de Mahsa Amini, une femme de 22 ans arrêtée officiellement pour avoir enfreint les lois concernant le code vestimentaire. Elle est décédée en septembre 2022.

"Cette réponse rude et brute va certainement, soit faire pire que mieux, soit ne mener à rien" affirme Parinaz Mobarhan, une autre habitante de Téhéran, au micro de Reuters.