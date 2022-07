Iran : au moins 17 morts dans des inondations dans le sud

Au moins 17 personnes ont péri et six sont portées disparues après des pluies diluviennes en Iran qui ont causé des inondations dans la province de Fars (sud), a rapporté samedi l'agence officielle Irna. Un précédent bilan faisait état de 15 morts et 8 portés disparus.

"Vers 17H00 vendredi, de fortes pluies sont tombées dans les villes de Ij et Roodbal, près de d'Estehban, provoquant des inondations", rapporte Yousef Kargar, gouverneur de la province d'Estehban, cité par l'agence Irna.

"Dix-sept corps ont été retrouvés dans les environs de la ville d'Estehban dont 13 ont été identifiés" a-t-il dit, ajoutant que "55 équipes de secours étaient arrivées sur les lieux pour participer aux opérations de recherche", mais six personnes sont portées disparues.

"De nombreux autochtones et visiteurs s'étaient rendus au bord de la rivière quand ils ont été piégés par la montée des eaux", a-t-il ajouté.

Des inondations avaient déjà eu lieu

En janvier, des inondations avaient déjà frappé cette région et huit personnes avaient péri.

Largement aride, l'Iran a souffert d'épisodes de sécheresse répétés au cours de la décennie écoulée, mais aussi d'inondations régulières dues à des pluies torrentielles.

En 2019, de fortes pluies dans le Sud avaient fait 76 morts au moins et causé des dégâts estimés à plus de deux milliards de dollars.

Le changement climatique amplifie les épisodes de sécheresse, menaçant la sécurité alimentaire, selon des experts.