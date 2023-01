Iran : au moins 120 blessés après un séisme près de la frontière turque

Au moins 120 personnes ont été blessées mercredi lors d'un séisme dans le nord-ouest de l'Iran près de la frontière avec la Turquie, selon des sources officielles.

Ce tremblement de terre s'est produit à 13h38 (11h08 HB) avec une magnitude de 5,8 sur l'échelle de Richter, selon l'Institut américain de géophysique (USGS), à une profondeur de 10 km. Le Centre sismologique de l'Université de Téhéran a pour sa part enregistré une magnitude de 5,4 à une profondeur de 12 km. Au moins "120 personnes ont été blessées" lors de leur fuite, a annoncé la télévision d'État, citant des responsables locaux. L'épicentre du séisme a été localisé à Khoy, ville située dans la province d'Azerbaïdjan occidental et frontalière avec la Turquie. Plus de 300 maisons dans 15 villages ont été endommagées, a ajouté la télévision. Selon les médias locaux, plusieurs répliques ont encore causé des dégâts. Des vidéos montrent des bâtiments effondrés et des fissures dans les maisons. La chaîne publique Irib fait également état d'un temps glacial, ce qui aggrave la situation des habitants. Situé aux confins de plusieurs plaques tectoniques et traversé par plusieurs failles, l'Iran est une zone de forte activité sismique.