Iran : après plus de 9 mois de détention arbitraire, l’otage belge Olivier Vandecasteele entame une grève de la faim

Détresse psychologique et physique

Depuis le 9 octobre dernier, date du dernier contact avec sa famille, Olivier Vandecasteele est en isolation complète. Les problèmes se multiplient avec une perte de poids importante, la formation de poches de sang aux orteils, la perte des ongles, des problèmes dentaires et gastriques inquiétants. Mal nourri et mal soigné, il vient d’entamer depuis 2 semaines une grève de la faim partielle où il ne prend qu’une fois par jour un peu de pain et d’eau.

Les visites consulaires sont rares, 4 ou 5 fois depuis 9 mois et celle qui a eu lieu ce lundi soir n’est guère encourageante : toujours isolé dans une cellule sans fenêtre, éclairée 24/24 heures par une ampoule qui grésille, il ne sait même pas où il se trouve. Il a été sans doute transféré d’Evin près de Téhéran où se trouve également le prisonnier suédo-iranien Ahmadreza Djalali, professeur invité à la VUB qui peut aussi être considéré comme monnaie d’échange, vers un autre lieu, inconnu.

Pire encore, Olivier Vandecasteele a comparu devant un tribunal qui l’a jugé pour des charges qu’il n’a pas le droit de préciser. Mais toutes ces charges ont été retenues contre lui avec un avocat commis d’office qui n’a pas ouvert la bouche pendant tout le procès. La famille avait pourtant suggéré deux avocats spécialisés dans ce type de cas, mais Olivier Vandecasteele n’a jamais eu le droit de les contacter.

"Olivier est clairement pris dans une situation qui le dépasse totalement", explique le porte-parole de la famille qui vit dans l’angoisse permanente.