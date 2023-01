Iran : 70 blessés après un séisme près de la frontière turque

Au moins 70 personnes ont été blessées mercredi lors d'un séisme dans le nord-ouest de l'Iran près de la frontière avec la Turquie, selon des sources officielles.

Ce tremblement de terre s'est produit à 13h38 (10h08 GMT) avec une magnitude de 5,8 sur l'échelle de Richter, selon l'Institut américain de géophysique (USGS), à une profondeur de 10 km. Le Centre sismologique de l'Université de Téhéran a pour sa part enregistré une magnitude de 5,4 à une profondeur de 12 km. Au moins "70 personnes ont été blessées" lors de leur fuite, a annoncé la télévision d'État, citant des responsables locaux. L'épicentre du séisme a été localisé à Khoy, ville située dans la province d'Azerbaïdjan occidental et frontalière avec la Turquie. Plus de 300 maisons dans 15 villages ont été endommagées, a ajouté la télévision. Situé aux confins de plusieurs plaques tectoniques et traversé par plusieurs failles, l'Iran est une zone de forte activité sismique.