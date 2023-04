"Un certain nombre de travailleurs saisonniers se sont mis en grève" dans l’industrie pétrochimique de cette région, "invoquant des conditions (de travail, ndlr) problématiques", a déclaré Sekhavat Assadi, le patron de la zone économique spéciale d’énergie de la province de Fars, cité vendredi par l’agence de presse officielle iranienne IRNA. Après l’expiration d’un "délai légal", "4000 d’entre eux vont être remplacés par de nouveaux travailleurs", a ajouté le PDG, sans plus de précisions. Les travailleurs du secteur du pétrole et du gaz de la République islamique ont demandé des augmentations de salaire et de meilleures conditions de logement et de transport.