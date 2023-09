Irak : un civil tué et des blessés lors de manifestations à Kirkouk

Les forces de l’ordre ont effectué des tirs de sommation pour contraindre les manifestants kurdes à se disperser. Des véhicules ont été incendiés sur une grande avenue, selon le correspondant de l’AFP.

Depuis près d’une semaine, les tensions couvent à Kirkouk, ville que se disputent historiquement le pouvoir fédéral de Bagdad et les autorités de la région autonome du Kurdistan d’Irak.

Lundi, des protestataires des communautés arabe et turkmène ont instauré un sit-in près du quartier général des forces de sécurité irakiennes dans la province de Kirkouk, après des informations selon lesquelles le Premier ministre Mohamed Chia al-Soudani avait ordonné aux forces de l’ordre de remettre ce site au Parti démocratique du Kurdistan (PDK), qui l’occupait autrefois.

Samedi, des manifestants kurdes se sont mobilisés à leur tour en fin d’après-midi et ont tenté de rallier le QG, d’après un correspondant de l’AFP à Kirkouk. Quelques heures plus tard, le Premier ministre a ordonné l’instauration d’un couvre-feu et des opérations sécuritaires.