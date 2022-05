Irak : plus de 10.000 déplacés après la poussée de violences au Sinjar

Plus de 10.000 personnes ont été déplacées par les récents combats ayant opposé l'armée irakienne à des combattants yazidis affiliés aux rebelles kurdes turcs du PKK dans la région du Sinjar, a annoncé jeudi un responsable local du Kurdistan d'Irak qui les a accueillies.

Un soldat irakien a été tué et deux autres ont été blessés dans les combats ayant secoué dimanche soir et lundi la région du Sinjar, dans le nord de l'Irak.

Ce foyer historique de la minorité yazidie, communauté kurdophone pluricentenaire adepte d'une religion ésotérique monothéiste, est régulièrement secoué par des affrontements entre l'armée et les Unités de résistance du Sinjar, faction armée affiliée au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK).

En trois jours, leur chiffre a atteint 1711 familles et 10.261 personnes

Les derniers combats "ont poussé des familles à fuir vers la région du Kurdistan et plus précisément la province de Dohouk", a indiqué jeudi à l'AFP Dayane Hamo, responsable local en charge du dossier de l'immigration et de la réponse aux crises à Dohouk.

"En trois jours, leur chiffre a atteint 1711 familles et 10.261 personnes", a-t-il précisé dans son bureau.

Ces nouveaux déplacés ont été installés dans des camps ou ont trouvé refuge auprès de leurs proches vivant déjà dans la province, a-t-il précisé.