Irak : les mythiques marais mésopotamiens reprennent des couleurs grâce à la pluie.

En octobre, un responsable de la province pauvre et rurale de Dhi Qar avait rapporté le départ en six mois de 1200 familles qui avaient quitté les marais et des zones agricoles du sud de l'Irak. Selon lui, 2053 buffles étaient morts sur la même période.

L'Irak était alors confronté pour la troisième année consécutive à une grave sécheresse et des températures caniculaires qui ont dépassé les 50 degrés pendant l'été 2022.

"Il y a une amélioration progressive", a reconnu dimanche Hussein al-Kenani, qui dirige le centre gouvernemental chargé de la protection des marais et des zones humides. "L'eau de pluie a été récupérée dans les canaux et les fleuves" pour être redirigée vers les marais, a-t-il précisé. "Le niveau de l'eau dans les marais de Chibayich a augmenté de plus de 50 cm par rapport à décembre et de plus de 30 cm pour les marais de Hawizeh."