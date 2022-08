Irak : le calme est revenu à Bagdad, mais une solution politique au retrait de Moqtada Sadr est encore loin

Le déchaînement de violence armée dans le secteur ultra-protégé de la capitale, qui abrite ambassades et ministères, a fait 30 morts et près de 600 blessés dans les rangs des partisans de Moqtada Sadr, le leader chiite qui a mis le feu aux poudres en annonçant lundi son "retrait définitif" de la politique. Preuve, s’il en fallait une, de son autorité : dans la minute où il a ordonné à ses partisans de se retirer mardi, les armes se sont tues et les combattants ont déserté la Zone Verte.