Irak : des "tonnes" de poissons morts échoués sur les bords d’une rivière.

Derrière ce phénomène, le militant environnementaliste Ahmed Saleh Neema évoque "une hausse des températures" provoquant une évaporation accrue et "le faible débit d’eau", ce qui a pour conséquences "un manque d’oxygène et une hausse de la salinité".

Considéré par l’ONU comme l’un des cinq pays au monde les plus exposés à certains effets du changement climatique, l’Irak subit une sécheresse qui s’est aggravée ces quatre dernières années. En cause : le manque de précipitations, des températures anormalement élevées mais surtout, selon les autorités, les barrages construits en amont par la Turquie et l’Iran.