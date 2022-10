Irak : découverte à Mossoul de bas-reliefs assyriens vieux de 2700 ans

Sur les bas-reliefs mis au jour il y a une semaine on peut notamment voir un soldat de profil s’apprêtant à tirer à l’arc, mais aussi des palmiers et des arbres finement ciselés. "Nous pensons que ces pièces ont été déplacées du palais de Sénnachérib et réutilisées par le petit-fils du roi, pour rénover la porte de Mashki et agrandir la salle des gardes", a expliqué mercredi à l’AFP Fadel Mohamed Khodr, dirigeant la mission archéologique qui restaure le site.

Les premiers constructeurs avaient sciemment effacé les décors sculptés sur les bas-reliefs, ajoute l’expert. "Seule la partie enterrée sous terre a conservé ses sculptures", a ajouté Khodr. Ces vestiges "sont les premiers à avoir été découverts sur ce site relativement intacts et ayant gardé leur aspect originel", se réjouit-il.

Après les destructions infligées par l’EI, l’ALIPH finance la reconstruction depuis 2021 de la porte de Mashki par une équipe d’archéologues de l’université américaine PENN et leurs homologues irakiens.