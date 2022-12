Irak : 16 arrestations après l'agression filmée d'une adolescente lors d'un rodéo urbain

La police locale de la région autonome du Kurdistan irakien a annoncé samedi avoir arrêté 16 jeunes hommes pour l'agression d'une adolescente lors d'un rodéo urbain, une vidéo de la scène ayant largement circulé sur les réseaux sociaux.

Les faits se sont déroulés dans une banlieue de Souleimaniyeh, deuxième ville du Kurdistan irakien. La vidéo en ligne montre des dizaines d'hommes, certains visiblement très jeunes, suivant une jeune femme marchant à vive allure, avant de s'en prendre physiquement à elle, la poussant d'un coup de pied contre une voiture.

"Depuis hier soir, nous avons interpellé 16 suspects impliqués dans (...) l'agression d'une jeune femme", a annoncé en conférence de presse le porte-parole de la police de Souleimaniyeh, Sarkawt Omar, précisant que la victime est âgée de 17 ans.

Trois des suspects interpellés ont filmé l'agression et posté la vidéo sur les réseaux sociaux, a-t-il précisé.

Féminicides et violences domestiques

Si le Kurdistan veut présenter une image de modernité et de tolérance, il est loin d'être épargné par le fléau des féminicides et des violences domestiques qui frappent aussi le reste de l'Irak où la société reste largement patriarcale.

Mardi déjà, la police de Souleimaniyeh a annoncé l'arrestation de sept personnes, accusées d'avoir enlevé et agressé sexuellement une jeune femme de la ville.

Souvent épinglé par la société civile pour son bilan en matière des droits humains et des libertés, le gouvernement régional du Kurdistan a dénoncé samedi dans un communiqué des "agressions honteuses" et "inacceptables", assurant "s'opposer à toute sorte de violences et de violations des droits humains en général et des droits des femmes", réclamant des poursuites judiciaires contre les auteurs de ces "crimes".