Irak : 1200 familles déplacées dans le Sud en raison de la sécheresse

Quelque 1.200 familles ont quitté les marais et zones agricoles du sud de l'Irak ces six derniers mois, en raison de la sécheresse et des pénuries en eau dans la province pauvre et rurale de Dhi Qar, a indiqué lundi à l'AFP un responsable local.

Inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco, les marais mésopotamiens ont souffert cet été de la sécheresse qui frappe l'Irak, en raison des précipitations en baisse et un débit réduit des fleuves Tigre et Euphrate, dus aux barrages construits en amont dans les pays voisins, la Turquie et l'Iran.

"Environ 1200 familles d'éleveurs de buffles ou d'agriculteurs dans les marais ou d'autres zones de la province (de Dhi Qar) ont été déplacées de leur lieu de résidence en raison des pénuries d'eau", a indiqué à l'AFP le directeur des autorités agricoles dans la province, Saleh Hadi.