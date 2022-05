iPhone : voici à quoi pourrait ressembler iOS 16

“Dans ce concept, j'ai imaginé des fonctions et des implémentations intéressantes que j'aimerais voir dans la prochaine version d’iOS”, explique Nicholas Ghigo. “De nouvelles fonctionnalités telles que Always On, des widgets interactifs, une nouvelle conception d'icônes, plusieurs minuteries, un sélecteur d'application révisé, un nouveau centre de contrôle et bien plus encore seraient très appréciées par la communauté.”

D’autres concepts existent sur YouTube, comme les exemples ci-dessous, signés respectivement par “CrodieUX” et “TechConcept2021”. Quant au “vrai” iOS 16, il faudra patienter encore quelques jours pour le découvrir.