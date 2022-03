iPhone : découvrez ce raccourci qui permet de sélectionner rapidement plusieurs éléments

L’iPhone a 15 ans, mais tous ses secrets ne sont pas connus de tous pour autant. La preuve avec ce petit raccourci découvert par le journaliste Jon Porter.

Juste deux doigts

Saviez-vous qu’il était possible, sur iOS, de sélectionner plusieurs mails, plusieurs rappels, plusieurs notes ou tout simplement plusieurs éléments d’une liste sans se rendre dans le sous-menu “selectioner” ?

C’est ce qu’a découvert le journaliste de The Verge, comme on peut le voir dans ces deux tweets ci-dessous. Concrètement, il suffit de glisser sur l’écran avec deux doigts, et de poursuivre le geste pour sélectionner les éléments qui vous intéressent.