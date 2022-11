iPhone, Apple Watch et t-shirt Basquiat : en guerre contre un "Occident décadent", Sergueï Lavrov s’affiche avec le symbole de l’artiste bisexuel

Depuis son arrivée dimanche au G20 à Bali, le chef de la diplomatie russe fait beaucoup parler de lui. D’abord concernant son état de santé et ensuite en raison d’une vidéo, largement commentée sur les réseaux sociaux, où le style vestimentaire de Sergueï Lavrov est au premier plan.

La Russie a d’abord démenti les informations publiées sur l’hospitalisation de Lavrov à son arrivée à Bali. Pour ce faire, sa porte-parole Maria Zakharova a publié un communiqué sur le sujet, invoquant "un fake du plus haut niveau"… Avant de publier une vidéo du ministre des Affaires étrangères, assis en short sur une terrasse, où il balaye les rumeurs sur son état de santé et où il conseille aux journalistes occidentaux "d’écrire plus souvent la vérité".