iPhone : Apple veut ajouter des écrans à encre électronique

L’analyste Ming-Chi Kuo annonce que la marque à la pomme s’intéresse de près aux écrans à encre électronique. La technologie E-Ink, utilisée principalement sur les liseuses, continue d’évoluer, au point de se mettre petit à petit à la couleur.

Pour Apple, l’E-Ink serait idéal pour plusieurs raisons : non seulement cette technologie consomme très peu d’énergie, mais cela permettrait également de l’intégrer dans un smartphone pliable.

Mais au-delà de ces deux avantages, l’E-Ink est encore loin d’être aussi fluide et haute définition qu’un écran LCD ou OLED. Voilà pourquoi du côté de Cupertino, on envisage cette solution comme deuxième écran. Une fois l’iPhone pliable replié, l’écran E-Ink pourrait continuer d’afficher des informations basiques (heure, notifications, etc.) sans trop décharger la batterie.