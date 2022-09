iPhone, AirPods, Apple Watch : comment regarder la Keynote de la rentrée ?

Ce mercredi soir, Apple présentera ses nouveautés de la rentrée. Au programme : de nouveaux iPhone, mais également de nouvelles Apple Watch, ainsi que le retour tant attendu des AirPods Pro.

Comme d’habitude, la Keynote sera retransmise en direct sur plusieurs canaux. L’occasion de découvrir ce que la marque à la pomme a réservé à ses fans. L’événement, baptisé “Far Out” (un clin d’œil qui annoncerait les projets de réalité mixte de l’entreprise ?), débutera à 19 heures, heure belge.

Le plus simple est de se connecter à l’heure sur YouTube (ou via la vidéo ci-dessous). Mais la Keynote pourra également être suivie depuis le site officiel de la marque (par ici). Ou encore depuis l’Apple TV, via l’application gratuite Apple Events.