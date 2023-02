iPhone 15 : voici à quoi devrait ressembler le prochain flagship d’Apple

Ça s’active du côté de Cupertino. Au mois de septembre, Apple devrait dévoiler les différents iPhone 15. Et grâce au site 9to5Mac, on a déjà une bonne idée du look des prochains appareils de la gamme.

Le site a demandé à Ian Zelbo de modéliser l’iPhone 15 Pro, sur base des premières informations partagées par les leakers. Et sans surprises, l’aspect général ne sera pas complètement repensé. Mais on note tout de même quelques subtilités.

À commencer par les bords, qui seront plus arrondis que ceux présents sur les actuels iPhone 13 et 14. Une bonne nouvelle quand on sait que les bords droits, certes plus esthétiques, ont tendance à s’enfoncer un peu trop dans le creux de la main. Autre nouveauté : la présence de bords plus fins tout autour de l’écran, ce qui est toujours bienvenu.