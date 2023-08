iPhone 15 : on connaît la date de sortie du prochain smartphone d’Apple

Apple termine donc discrètement son été, avant d’entamer une rentrée chargée dès le mois de septembre. Au-delà de l’iPhone 15 et de ses déclinaisons, la marque à la pomme devrait également dévoiler l’Apple Watch Series 9 et l’Apple Watch Ultra 2. La Keynote de la rentrée sera aussi l’occasion de publier officiellement les mises à jour d’iOS 17, iPadOS, macOS, watchOS et tvOS, présentées en juin dernier.