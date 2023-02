iPhone 15 : les rumeurs annoncent un écran encore plus grand

L’iPhone 15, attendu pour le mois de septembre prochain, pourrait bénéficier d’un écran plus grand, et abandonner son encoche.

Selon le site 9to5Mac, qui a modélisé en 3D le nouvel iPhone selon les dernières informations connues, Apple intégrerait sa “Dynamic Island” sur tous les modèles de la gamme iPhone 15. Actuellement, seuls les iPhone 14 Pro en bénéficient. Les iPhone 14 et iPhone 14 Plus disposent encore d’une encoche comme celle introduite sur l’iPhone X en 2017.

Toujours selon 9to5Mac, la taille de l’écran serait légèrement plus grande, et passerait à 6,2 pouces, contre 6,1 pouces pour l’iPhone 14. À titre de comparaison, les autres modèles de la gamme proposent des écrans de 6,7 pouces (sur l’iPhone 14 Plus et l’iPhone 14 Pro Max).

Enfin, on note sur les rendus 3D la présence d’un port USB-C. La marque à la pomme abandonnerait enfin son port Lightning. Mais la présence de ce port, qui permet notamment de répondre aux exigences de la Comission Européenne, ne sera pas aussi ouverte que prévu. Apple reste Apple, et un contrôle sur les accessoires autorisés devrait être de mise.