iPhone 15 et 15 Pro : des nouveautés bienvenues, mais rien d’indispensable

Le modèle "d’entrée de gamme" d’Apple récupère des fonctionnalités présentes sur l’iPhone 14 Pro. On retrouve ainsi la présence de la Dynamic Island sur le haut de l’écran, et d’un capteur photo principal de 48 Mpx. Autre nouveauté attendue : la présence d’un port USB-C, comme le réclamait l’Union Européenne.

Pour le reste, Apple reste en terrain connu. Le look est quasiment identique à celui de l’iPhone 14, et le téléphone se décline toujours en deux tailles d’écran : 6,1 et 6,7 pouces. On notera cependant que l’écran (OLED Super Retina, pour toujours plus de superlatifs), est deux fois plus lumineux que celui de l’iPhone 14, et peut désormais atteindre les 2.000 nits à la lumière du soleil.

Bref, on connaît la chanson. Meilleur bloc photo, une puce plus rapide (l’A16, présente dans l’iPhone 14 Pro) et une batterie censée tenir une journée entière. Comme c’est le cas depuis plusieurs années, Apple n’innove pas mais se contente de rafraîchir la gamme. De quoi séduire tous ceux qui ont un téléphone qui commence à dater.

L’iPhone 15, disponible en cinq couleurs, sera disponible dès le 22 septembre (avec l’ouverture des précommandes le 15 septembre). Comptez 969 euros pour l’iPhone 15 avec un écran de 6,1 pouces (et 128 Go de stockage) et 1199 euros pour l’iPhone de 6,7 pouces.