iPhone 15 : comment suivre la Keynote d’Apple en direct ?

Ce mardi 12 septembre, Apple diffusera sa Keynote de la rentrée, baptisée Wonderlust. Au programme : de nouveaux iPhone et de nouvelles Apple Watch.

Comme d’habitude, l’événement sera retransmis en direct sur le site d’Apple, sur YouTube (ou via la vidéo ci-dessous), ainsi que sur l’Apple TV. La Keynote débutera à 19h, heure belge.

On le sait, Apple devrait dévoiler la gamme iPhone 15, dont le changement principal sera le passage au port USB-C. On attend également des petits changements du côté du design, et comme souvent, des améliorations pour les capteurs photos.