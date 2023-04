iPhone 15 : Apple fait marche arrière, les boutons ne changeront pas

Les rumeurs concernant l’iPhone 15 se suivent, mais ne se ressemblent pas. Ce qui pourrait signifier que les informations obtenues jusqu’à présent n’étaient pas les bonnes, ou qu’Apple connaît quelques problèmes dans la production de son prochain flagship.

Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, cette deuxième proposition serait la plus correcte. Sur Medium, Kuo explique qu’en raison de "problèmes techniques non résolus avant la production de masse", les deux modèles haut de gamme de l'iPhone 15 Pro (Pro et Pro Max) abandonneront les boutons solides, et conserveront donc leurs boutons physiques. Pour rappel, la rumeur annonçait un remplacement des boutons de volume, qui ne seraient plus physiques, mais solides, avec un retour haptique géré par iOS (à la manière du trackpad des nouveaux MacBook).