iPhone 15 : Apple abandonnerait les coques en cuir

La sortie du nouvel iPhone, attendue pour le mois de septembre, ne devrait pas être accompagnée de coques en cuir.

Selon le site 9to5Mac (et d’autres sources, dont le leaker DuanRui), Apple opterait pour "un autre matériau de qualité supérieure", de quoi répondre aux critiques concernant l'impact des coques en cuir sur l'environnement (leur fabrication pollue énormément), et sur la maltraitance animale.

À l’heure actuelle, on n’en sait pas beaucoup plus sur ce nouveau matériau, mais Apple devrait sans doute se diriger vers une alternative vegan et plus durable. Il est vrai que le cuir proposé jusqu’à présent par la marque (sur ses coques, mais aussi sur ses bracelets d’Apple Watch et autres accessoires pour AirTags) avait tendance à s’abîmer trop facilement.