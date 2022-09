iPhone 14 : Redmi et Realme veulent déjà copier la Dynamic Island

“Publiez un commentaire sous la forme d'un dessin, d'un GIF ou simplement d'un texte, et expliquez comment une Dynamic Island Realme potentielle fonctionnerait, à quoi elle ressemblerait et comment elle serait bénéfique - n'hésitez pas à être détaillé, car nos développeurs de l'interface utilisateur Realme examineront toutes les propositions”, peut-on lire sur le site dédié à cette étrange opération de plagiat participatif.

Chez Redmi, sous-marque du chinois Xiaomi, les choses avancent plus rapidement. La version maison de la Dynamic Island est déjà en préparation, comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous. Lu Weibing, président de Xiaomi, a demandé aux utilisateurs si cette fonctionnalité, baptisée “Smart Island”, les intéressaient. Et ils sembleraient bien que oui. Le Redmi K60 pourrait donc devenir le premier smartphone Android à proposer cette fonctionnalité.