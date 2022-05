iPhone 14 Pro Max : à peine annoncé, le prochain flagship d’Apple accuse déjà un retard

Selon Jeff Pu, analyste chez Haitong International Securities, la production de l’iPhone 14 Max serait en retard de trois semaines.

La marque à la pomme fait en effet face aux mesures de confinement en Chine. L’entreprise Pegatron, basée à Shanghai, a dû temporairement fermer ses portes, ce qui a logiquement impacté le développement du nouveau smartphone d’Apple.

Actuellement, les quatre modèles d’iPhone 14 (mini, classique, pro et pro max) seraient entrés en phase de vérification technique (ou EVT en anglais). Comme l’explique MacRumors, “tous les nouveaux modèles d'iPhone terminent l'EVT et passent à l'étape de vérification d'ici la fin du mois de juin. Après la phase de développement des nouveaux iPhone, les principaux assembleurs d'Apple, Foxconn et Pegatron, entrent dans une phase connue sous le nom d'introduction de nouveaux produits (NPI) au cours de laquelle le processus de fabrication est esquissé pour les dernières conceptions. Le NPI est suivi de plusieurs processus de vérification finale avant le début de la production en série.”